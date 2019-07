Rommere iepeningstiden foar brêge Burgumerdaam om feilichheid te ferbetterjen

De betsjinningstiden fan de brêge Burgumerdaam yn de farrûte De Lemmer-Delfzijl wurde ferromme. Rykswettersteat docht dat om de feilichheid by de brêge te ferbetterjen. It komt no foar dat der plezierboaten foar de brêge lizze te wachtsjen en dêrby de beropsfeart hinderje.