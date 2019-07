Vivianne Miedema yn de race foar titel 'Bêste spylster fan de wrâld'

Fuotbalster Vivianne Miedema is nominearre foar de titel 'Bêste spylster fan de wrâld' troch wrâldfuotbalbûn FIFA. It is de twadde kear dat de âld-spylster fan SC Hearrenfean yn de race is foar de prestisjeuze priis. Ek yn 2017 stie se al op de list fan kânshawwers, mar doe wûn Lieke Martens.