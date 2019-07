Aginten dy't fjoerwapen brûkten by deadlik ynsidint Nijhoarne net ferfolge

De plysje waard 17 jannewaris warskôge dat der sprake wie fan in akute situaasje wêrby't in ynwenner fan it doarp help nedich hie. De man woe himsels tekoart dwaan. Doe't de plysje oankaam om help te ferlienen, ried de man op harren yn.

Ien plysjeman bedarre ûnder de auto en rekke ferwûne. De aginten wiene dêrom needsake op de man en syn auto te sjitten. De wapens fan de plysje-aginten binne yn beslach naam en ûndersocht.