By it rûtebesprek sei waarman Piet Paulusma noch dat it der flink om wei gean soe op de Snitser Mar. Dêrom hat de organisaasje besletten om de start mei minimaal in oere út te stellen. De slimste buien soene om twa oere hinne falle.

Hjirûnder binne rjochtstreekse bylden te sjen fan de Snitser Mar.