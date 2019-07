Fertochte (25) oanhâlden yn saak deade Sineeske man yn Ljouwert

Nei de oanhâlding is der in hûssiking dien op it wenadres fan de oanhâlden fertochte. Yn it ûndersyk is fêststeld dat de fertochte en it slachtoffer inoar koene.

"Wat we van deze verdachte weten, is dat er in ieder geval feiten en omstandigheden zijn die hem verdachte hebben gemaakt. Dat is ook de reden waarom we hem hebben aangehouden", fertelt plysjewurdfierder Paul Heidanus.