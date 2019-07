Provinsje stelt bus beskikber oan Fryske delegaasje Canal Pride

Deputearre Sietske Poepjes hat witte litten dat de provinsje in bus beskikber stelt. Stichting Promo Gay Leeuwarden fynt dat net ûnreedlik, want it Fryske skûtsje yn de Canal Pride is Fryslân-promoasje en makket boppedat ek al reklame foar de Rôze Sneon dy't yn 2020 yn Ljouwert organisearre wurdt.

Op it skûtsje farre sneon yn totaal sa'n 50 minsken mei. In part fan de delegaasje giet al earder nei Amsterdam om it skûtsje oan te klaaien, mar foar de minsken dy't sneon betiid nei de haadstêd moatte, wie der noch gjin ferfier.