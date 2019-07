PC-winners fan foarich jier ferlieze yn earste omloop

Woansdei 31 july is de PC de hiele dei live te folgjen by Omrop Fryslân op tv, radio, Omropfryslan.nl en de Omrop-app. De dei set útein om 8.00 oere mei de taspraak fan de PC-foarsitter. Dêrop folgjend, om 9.30 oere, binne de partijen fan de earste oant de lêste slach te folgjen yn ús liveblog. Fan de heale finale ôf (om 15.00 oere) wurdt it keatsen live útstjoerd op tv en yn de livestream op ús webside. Alle útslaggen binne te finen op de programmaside fan it keatsen. Jûns om 18.20 oere wurdt de dei gearfette op tv en is alles werom te finen op Omropfryslan.nl/keatsen.