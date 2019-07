SKS stelt wedstriid by Terherne mei oardel oere út fanwege min waar

Neffens waarman Piet Paulusma giet it 'derom wei' op de Snitser Mar. De SKS ferwachtet dat de wedstriid om healwei fjouweren begjinne kin. Dan soe it gefaarlikste waar foarby wêze.

As it waar der oanlieding ta jout, kin it noch langer duorje foardat der starten wurdt. Neffens it reglemint moat de startproseduere foar 15:55 oere begjinne.

Protesten

It bestjoer fan de SKS hat by it rûtebesprek ek bekend makke dat de wedstriid fan Earnewâld gewoan meitelt foar it klassemint. De skippers fan Langwar en de Súdwesthoeke hiene protest yntsjinne tsjin de kommisje, omdat se fûnen dat it gjin 'weardige' silerij wie. Troch de draaiende wyn op de lytse wetters soe de striid net earlik west ha.

Nefens foarsitter René Nagelhout fan de SKS hat de kommisje fan Earnewâld in goede en folweardige wedstriid organisearre.