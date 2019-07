Bysûndere PC-byldsjes nei heale iuw wer thús yn Frjentsjer

Op dat stuit wie it hast fyftich jier lyn dat Buis de byldsjes meinaam hie út de keatsstêd en neffens him wie it tiid dat de twa froulju werom giene nei hûs. "Ik vond het een verschrikkelijk mooi moment om ze terug te brengen naar waar ze thuishoren", fertelt de Drint.

Henk Buis oerlange de byldsjes tiisdeitejûn, yn it PC Kafee fan Omrop Fryslân, oan PC-boumaster Theunis Bakker. Se waarden presintearre yn in houten kistke mei strie deryn, as knypeach nei it feit dat Buis de byldsjes yn 1969 yn it strie ferstoppe.

"Dit is fansels geweldich. It binne deselde byldsjes as de rest fan de relikwyen op it fjild", sei Bakker. "Op it bolwurk hinget in soartgelyk byldsje. Mooglik dat se nei it Keatsmuseum geane. Miskien meitsje we ek wol in kopy en werstelle we de byldsjes yn eare boppe-op de telegraaf."