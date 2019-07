LIVEBLOG: Folgje hjir alles oer de 166e PC yn Frjentsjer

It hichtepunt fan it jier foar de keatsmanlju is woansdeitemoarn op it Sjûkelân yn Frjentsjer úteinset: de 166e edysje fan de PC. De âldste sportklassiker fan Nederlân waard earder woansdei iepene mei in taspraak fan foarsitter Ids Hellinga. Sechstjin partoeren gean de striid oan om de ultime PC-gloarje. Omrop Fryslân is der woansdei de hiele dei by op radio, telefyzje en ynternet. Folgje yn dit liveblog alles oer de PC yn Frjentsjer.