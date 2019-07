Hurdfytser Pieter Weening nochter oer syn takomst nei fuortfallen sponsor

De 38-jierrige Weening wie yn Italië doe't hy hearde dat syn ploech op syk moat nei in nije sponsor. "Ik skrok der net fan. It siet der al in bytsje oan te kommen as je de geroften leauwe meie."

De winner fan in Tour-etappe docht syn útspraken krekt foar it startskot fan it tradisjonele kritearium yn Surhústerfean. "Ik wol net op de saken foarút rinne, mar as der net in nije jildsjitter komt, dan sil ik eventueel op syk nei in oar team. Mar allinnich noch as it my leuk liket en se my graach hawwe wolle. It moat wol fan beide kanten komme fansels."