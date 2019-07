Foarsizzing PC 2019: "Partoer Van der Bos noch better as ôfrûne jierren"

Partoer Kingma

Enno Kingma, Pieter Jan Plat, Sjoerd de Jong

"De Ljouwerter Biltstars is de bynamme fan dit partoer: se wenje alle trije yn Ljouwert, mar se komme fan It Bilt. Fan dizze fiif partoeren binne sy it minst favoryt, mar dat hat ek te krijen mei de blessueren fan Plat en De Jong. Sy begjinne wol alle twa oan de dei fan de PC, mar it is noch de fraach oft se de dei trochkommme. De Jong hat in skuorke yn de hamstring, Plat hat it skouder út 'e kom en keatst mei in brace om it skouder. As Plat it net oerlibbet, wurdt er ferfongen troch Anema. De Jong troch Iseger. En as Daniël Iseger meidocht, dan is dat in bytsje pikant, want hy is ek trainer fan it partoer Van der Bos."

Dark horses

"De partoeren fan Remmelt Bouma en Auke Boomsma binne de twa dy't ferrasse kinne, neffens my. Bouma ferraste de lêste tiid al, ûnder oare mei de winst yn Seisbierrum. Sy steane fjirde op de ranking. Boomsma keatst mei de ôfskied nimmende Marten Feenstra. Hy wie earder al opholden, mar is wer weromkaam. Feenstra is net bepaald in PC-keatser, mar wa wit hellet de lêste PC bysûndere krêften yn him nei boppen."