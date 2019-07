Steven Kruijswijk wint de Profronde fan Surhústerfean

Mei nasjonale hurdfyts-toppers as Bauke Mollema, Mike Teunissen, Wout Poels, Dylan van Baarle en Koen de Kort is it de organisaasje fan de 38e profronde ek dit jier wer slagge om in moaie koers foar it publyk del te setten.

De organisaasje hie yn it foar ek noch hope op gieletrui-winner Egan Bernal, mar dy hie tasein om yn België te fytsen. De winner fan it berchklassemint, de Frânsman Romain Bardet, moast al ôfsizze om't er siik is.