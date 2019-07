Drones moatte feilichheidsregio's helpe mei de bestriding fan natuerbrannen

De brânwachten yn Drinte dy't dat fjoer oan it bestriden wiene, krigen help fan de feilichheidsregio Oerisel. Dy sette drones yn om te sjen yn hokker rjochting de brân him fersprate. De grûn wie dêr sa waarm, dat der ek út it neat nije brannen ûntstiene.

Droneteam

Uteinlik giene der tsientallen bunders natuer yn flammen op, mar de evakuearre rekreaasjebedriuwen bleaune sparre. De feilichheidsregio Drinte is dêrop yn petear gien mei Fryslân en Grinslân, om te sjen oft sa'n droneteam ek yn it noarden mooglik is.