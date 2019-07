Dizze wike yn ús provinsje: de PC, de Snitswike en it Rôggefestival

Snitswike

Freed 2 augustus begjint de Snitswike wer: it grutste sylevenemint fan Europa. Mei de floatskou wurde alle wedstriidkategoryen tradisjoneel begroete troch de kommissaris fan de Kening en de boargemaster fan Snits. Oanslutend is der fjoerwurk by de Kolk (neist de Wetterpoarte), wat it offisjele startsein fan de Snitswike betsjut.

Nei dit startskot sil Snits oant en mei snein 11 augustus bol stean fan de sylwedstriden op de Snitsermar, de feesten yn de binnenstêd en de merke op it Martiniplein. Fanôf it starteilân binne de wedstriden it bêste te folgjen. Yn de stêd sels wurde tal fan aktiviteiten organisearre. Hâld wol rekkenskip mei drokte: der komme jierliks mear as hûnderttûzen minsken nei de stêd.

