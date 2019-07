Roparun giet takom jier ek troch Fryslân

De organisaasje wol de tocht bekender meitsje yn it noarden fan ús lân en kiest dêrom foar Bremen as startplak. Gewoanwei is dat Hamburg. De rin giet dêrnei troch Grinslân en Fryslân en einiget úteinlik yn Rotterdam.

Njonken yn Bremen kin der ek yn Parys begûn wurde oan de estafetterin, oan dat startplak feroaret neat.