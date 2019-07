Keatswittenskipper Breuker: basis fersprieding keatssport leit yn 1505

Breuker jout earlik ta dat it in hypoteze is, mar it is noch nea wjerlein, dus it liket oannimlik, neffens Breuker. "Der is in soad oer filosofearre", seit er. "Neffens my is der wol wat te folle oer spekulearre. Der binne saken as it 'iepen lânskip' byhelle as ferklearring, of de aard fan de minsken. Mar neffens my leit it folle ienfâldiger."

Grutte rol foar arbeiders Biesbosch

Foar dy útlis giet Breuker werom nei 1505. "Doe waard It Bilt ynpoldere. De minsken dy't dat diene, kamen frijwol allegear út de Biesbosch hinne wei. Dat gie om wol in pear hûndert jonge manlju dy't yn de simmer fan 1505 dy dyk ynpolderen. It nijsgjirrige is dat doe yn dy hoeke fan Nederlân, de Biesbosch dus, al folop keatst waard. Dan giet it om West-Brabân, Seelân en Súd-Hollân. It kin net oars as dat ûnder dy hûnderten jonge manlju ek keatsers sieten", seit Breuker.

Dy jonges út de Biesbosch sieten dus yn de simmer yn de noardwestlike hoeke fan Fryslân om te wurkjen. "Mar se wiene net allinnich oan it bealgjen, se woene ek ûntspanning ha. Der wiene plakken hjir dêr't se prima keatse koene. Dus se ha óf it folkskeatsen yn Fryslân yntrodusearre. Miskien waard der ek al op lytse skaal keatst en dan ha se it flink fersterke. Se hawwe yn alle gefallen in grutte rol spile."