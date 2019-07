Sa kinst de PC yn Frjentsjer it bêste folgje

De PC-koarts nimt hieltyd ta. Woansdeitemoarn, de fyfde woansdei nei 30 juny, is it wer safier. Dan set de keatspartij dêr't mannich keatsleafhawwer in hiel seizoen nei ta libbet útein. Omrop Fryslân sit der ek dit jier wer boppe-op; fan de taspraak fan foarsitter Ids Hellinga oant de lêste slach. Hoe'tst it keatsen dit jier it bêste folgje kinst? Do lêst it hjir!