Skûtsje Drachten wint yn Earnewâld nei spannend slot

Trochdat de wyn net hiel sterk oanwêzich wie, waard de rûte oanpast. De skûtsjes giene dêrom net by de Ulekrite del, mar sylden de Lange Sleat wer yn.

Drachten rom op kop

Nei de twadde boeirûning lei Drachten mei grutte ôfstân op kop en sylde Grou op in stevich twadde plakje. Efter de earste twa wiene it Akkrum en Huzum dy't om it tredde plakje strieden. Nei de fjirde boeirûning waard de einstreek, basearre op nûmer, yn it wetter lein.

Drachten like by it yngean fan it lêste stik mei grutte foarsprong te winnen, mar it wiene Grou en Akkrum dy''t op it lêst hiel tichtby kaam. Dochs koene de Drachtsters harren foarsprong krekt noch fêsthâlde. Ek tusken Grou en Akkrum wie it spannend foar it twadde plakje. Akkrum kaam fan fier, mar koe dochs it twadde plakje pakke. Huzum waard, nettsjinsteande harren maleur, op in fjirde plak.