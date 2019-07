Anouska Koster prolongearret winst hurdfytskritearium Surhústerfean

Loes Adelgeest besocht earst om fuort te kommen, mar dat slagge net. Dêrnei demarrearren Koster, Braam en Knetemann wol by it peloton wei. Sy bouden harren foarsprong út, al waard it ferskil net grutter as fjirtich sekonden. It wie wol dúdlik dat de winner yn de kopgroep siet.

Twa rûntsjes foar de ein sprong Koster by de oare twa koprinsters wei. Braam fersloech Knetemann yn de striid om it twadde plak.