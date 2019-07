Zwaga oer ferwûne man: "Hy hâldt der neat oan oer, allinne in raar litteken en moai ferhaal"

Ek op de minsken dy't oan board by Ljouwert en It Hearrenfean siet hie it grutte yndruk. "Alles wat oan board siet, ek by It Hearrenfean, seagen alles barren. It like gewoan hiel raar. Dat makket wol yndruk."

"Dizze kriget altyd wat geks foar elkoar"

De maat fan Zwaga is wol ien dy't faker gekke dingen foar elkoar krijt. "It is ek gjin handige maat. Ik kin wol tsien oaren oanwize dy dit net bart wie. Dizze kriget altyd wat geks foar elkoar."

De skipper tinkt net dat it ûngelok fan grutte ynfloed is op it silen. "Sneins hawwe we efkes in knap feestje oan board hâlden. Alle koppen wer de goeie kant op. En elkenien pakt dat geweldich op by ús oan board."