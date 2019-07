Unrêst op De Lemmer fanwege bernelokker

De man hat ferline jier yn ûnder oare Damwâld, Ie, Eksmoarre en Frjentsjer besocht om alve jonkjes en famkes mei te nimmen. De bern wiene tusken de njoggen en trettjin jier âld.

As in persoan mei in bepaald strafblêd earne wenjen komt, wurdt de gemeente dêr troch de plysje oer ynformearre. "Wy hawwe de koppen by elkoar stutsen om te sjen hoe't we hjiryn aktearje moatte soene", seit boargemaster Fred Veenstra fan De Fryske Marren.

Juridyske status

Der wurdt nei de juridyske status fan de fertochte sjoen. "Der hat noch gjin rjochterlike útspraak west, dus dêr hawwe we as gemeente net sa'n soad mei te krijen. Mar der ûntstiet op 'e Lemmer maatskiplike ûnrêst. Wy besykje dat yn goede banen te lieden en de soargen fan minsken fuort te nimmen."

Veenstra kin him dy soargen goed foarstelle. "We kinne it der mei de minsken oer hawwe en fertelle dat hjir noch net strafbere feiten fêststeld binne. Dat dizze man ek rjocht hat op syn privacy. Dat der strange betingsten steld binne oan it feit dat hy wer nei hûs mocht." Neffens Veenstra binne der altyd twa kanten oan in ferhaal.