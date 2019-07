LIVE: Skûtsjes moatte ymprovisearje op it wetter by Earnewâld

De skûtsjes starte tiisdei op nûmer en moatte rekken hâlde mei ûnstabyl waar. De ferwachtings binne dat de wyn by de start út it súdeasten en letter it súdwesten komt. Ek kin de wyn letter op de dei weifalle.

Troch dy omstannichheden kin de rûte geandewei de dei feroarje en is noch net dúdlik wêr't de einstreek yn it wetter komt. Dêrom moatte de skûtsjes de kommisjeboat folgje, seit wedstriidlieder Wytze Visser. "We ha in finish yn Langesleat lizzen en in finish yn it Siidsdjip. Dy kinne we fan beide kanten benaderje, dus we ha fjouwer mooglikheden om te finishen. Dat wurdt pas op it alderlêst dúdlik."