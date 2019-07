Wetterskip docht ûndersyk nei fiskstân yn Fryske wetters

It Wetterskip sjocht nei oantallen, soarten, it gewicht en de sûnens fan de fisken. Dêrneist ûndersiket it de wetterkwaliteit, wetterplanten, algen en lytsere wetterbisten.

It ûndersyk jout it Wetterskip ynsicht yn de wetterkwaliteit. Dêrmei kin de kwaliteit fan it Fryske wetter noch fierder ferbetterje. Earder waard dit ûndersyk ien kear yn de trije jier hâlden, no dus jierliks.

Maatregels

It Wetterskip sil de wetterkwaliteit ferbetterje mei de oanlis fan natuerfreonlike wâlen en it ferbetterjen fan rioelwettersuverings. Ek wol it Wetterskip de útstjit fan dongstoffen en bestridingsmiddels yn oerflaktewetter tsjingean. Ta beslút moatte stowen, slûzen en gemalen fiskfreonliker makke wurde.