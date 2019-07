Wytoaljeprodusint Rinus Beintema yn novimber foar de rjochter

Suver Nuver kaam trije moannen lyn ek yn it nijs, omdat de produsint blokkearre waard troch de online betelpartner. Dêrtroch koe der net mear betelle wurde mei iDEAL.

Nocht oan diskusje oer wytoalje

Beintema sei doe al dat justysje ûndersyk dien hat by Suver Nuver om te sjen oft wytoalje yllegaal wêze moat of net. Hy woe foaral dúdlikheid. Yn novimber komt der dus in sitting, is no dúdlik. "Dit schaakspel kan nog interessant worden", skriuwt Beintema. Hy seit dat er fertrouwen en nocht hat yn de diskusje.

"Wetenschappers zijn nu aan zet wat mij betreft om te gaan bewijzen wat ik allang vastgesteld heb", skriuwt er. "Veel mensen hebben baat bij het gebruik van wietolie, dat is voor mij een bewezen feit."