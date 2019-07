Bysûndere fynst: tonyn oanspield op Flylân

In wol hiel bysûndere fynst op Flylân. Strânjutter Willem fûn moandei in fisk op it strân en koe net ûntdekke wat foar fisk it wie. De boskwachter fan Flylân, Carl Zuhorn, koe de fisk wol identifisearje. Hy kaam ta de konklúzje dat it om in tonyn giet. Bysûnder, want tonyn wurdt net faak sjoen yn de Noardsee.