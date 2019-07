Foarsitter sjocht werom op rûzige edysje fan it Veenhoop Festival

Feikema fielt him net perfoarst persoanlik rekke. "As je as foarsitter wat organisearje, is der altyd in lytse groep dy't dwersbongelet. Mar dat se it sa fier komme litte moatte... Dan binne je tink ik wol in wat sneu figuer."

Posityf hichtepunt foar Feikema wie dat de band Europe optrede op it festival. "It wie in geweldich optreden. Dat jout in prachtich pikefelmomint." Snein wie neffens de foarsitter ek in moaie dei, mei in soad tefreden besikers. "Dêr dogge je it foar. Yn 2020 organisearje we it wer."