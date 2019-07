Himpkwekerij oantroffen yn Noardwâlde; twa oanhâldingen nei wylde efterfolging

De plysje krige tiisdei nei middernacht in melding fan in fertochte situaasje by in gebou oan de Haadstrjitte-West yn it doarp. In omstanner hie sjoen dat in persoane-auto mei de ljochten út yn de rjochting fan in loads ried. Doe't aginten oankamen, seagen se meardere persoanen by it pân. Dy naaiden allegear út. De maresjaussee en meardere plysje-ienheden waard ynsetten om de fertochten te finen.

Lantearnepeal

De earste fertochte koe al gau pakt wurde en waard fêstmakke oan in lantearnepeal. De twadde draafde de bosk yn, mar waard mei behelp fan in plysjehûn dochs fûn. Dy biet de fertochte yn syn achterste, wêrnei't de aginten him arrestearje koene.

Omdat der op dat stuit noch gjin plysje-auto beskikber wie om it duo nei it buro te bringen, waard er oan in lantearnepeal neist syn maat fêstsetten.