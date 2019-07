Boeren sette de Stellingwerven yn kleur

"De minsken fine it geweldich en wy as boeren ek", fertelt feehâlder Tjerk Hof fan Aldeberkeap. "Boppedat is it effektyf", leit er út. "It is goed foar de grûn, it ynsektelibben en de fegetaazje." Yn Appeskea kamen fan boargers sa'n soad positive reaksjes dat de gemeente no ek begûn is om bermen mei dit sied yn te siedzjen.

Kursus biodiversiteit

Om op dizze wize de biodiversiteit fierder te fergrutsjen, wurden der meardere kursussen oanbean. De belangstelling dêrfoar is sa grut dat de trije ynplande data al folboekt binne. It giet neffens de inisajtyfnimmers net allinnich om stikjes berm dy't oer binne. "Ek yn de gewoane greide wolle wy de hynste- en pinksterblom wer sjen!"