Mûze-attraksje hâldt op nei kommentaar fan biste-aktivisten

Oer sukses hat it stel net te kleien. "Oeral dêr't wy komme, meitsje se der reklame foar", fertelt Jellie. "Dus ek dy aktivisten witte dan presys wêr't wy binne. Dat jout gedonder en dat wolle we net. Wy lûke altyd in soad gesinnen mei jonge bern, dan kinne wy de feiligens net garandeare." Wobbe heakket dêr noch oan ta dat er net foar him sels ynstean kin as aktivisten oan syn guod komme soene: "Dan spreken wij elkaar weer in de gevangenis. Ik ken mezelf."