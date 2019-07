Lotting PC 2019: Favorite partoer Van der Bos lottet André van Dellen-en-dy

Foarsitter Ids Hellinga hiet kening Allard Hoekstra yn it bysûnder wolkom en komplimentearre him mei it feit dat er syn keningstitel mei eare droegen hat it ôfrûne jier.

Hellinga referearre yn syn speech ûnder oare oan de blessueres fan ferskate keatsers yn it partoer fan Enno Kingma en-dy. Ek waarden de sân debutanten fan de 166ste PC nei foarren roppen en foarsteld oan de oanwêzigen yn De Koornbeurs.

Taeke Triemstra yn it sintsje

Taeke Triemstra keatst syn tweintichste PC dit jier en waard troch de foarsitter yn it sintsje setten. Histoarikus Willem Hiemstra hie spesjaal foar dit momint alle sifers út de skiednis efterhelle. Triemstra krige in boerd oerhannige ta neitins oan syn 20-jierrich PC-jubileum.