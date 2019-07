Fryske pasjinte-organisaasjes komme mei kursus 'Omgean mei pine'

De kursus is bedoeld foar minsken mei groanyske pine. Neffens de organisaasje kin de kursus pasjinten helpe, omdat se dêrtroch ynsjoch krije yn harren klachten. Dêrnjonken moat it in bettere kwaliteit fan libben opsmite. De kursus wurdt jûn troch trainde saakkundigen mei ûnderfining.