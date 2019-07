Wetterskip: "Drûchte hat polderdiken net bot skansearre"

Om't it foar it twadde efterienfolgjende jier net folle reint, is it delslachtekoart yn ús provinsje oprûn nei 150 milimeter. Dat is ûngefear 50 milimeter mear as normaalwei yn dizze perioade. Mar mei de skea falt it dus ta, seit Henk Flikkema fan Wetterskip Fryslân.