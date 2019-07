Fryslan Fêstlein: "De Feanhoop as fakânsje, moaier kin net"

Moaiste feest fan it jier

"De Feanhoop is foar my it moaiste feest fan it jier en stiet dêrom altyd fuort mei read yn myn aginda." Cornelis nimt dan ek gjin heale maatregels. "Ik nim altyd de fakânsjedagen op om by it festival te wêzen. Dit mei ik net misse."

Waarme foto

De foto fan Cornelis is twa jier lyn nommen. "We hiene in brantsje makke, want wy woene it waarm ha. It rûn wat út 'e hân, mar dat heart der by." Op de Feanhoop is neat te gek, sa seit Cornelis fol entûsjasme. "Der is hjir altyd sa'n moaie sfear. It makket net út hoe'tst derút sjochst of watsto dochst: ast it mar nei dyn sin hast."