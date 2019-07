Rjochter docht freed útspraak oer hurdfarproef Burgumer Mar

Provinsje: gjin skea oan de natuer

De provinsje hat it bedriuw Altenburg & Wymenga ûndersyk dwaan litten nei de gefolgen fan it hurdfarren. Konklúzje fan dat ûndersyk wie dat der gjin grutte skea oan de natuer is. Mei it ûndersyk wol Deputearre Steaten foar mear dúdlikheid soargje, omdat men dan better prate kin oer de foar- en neidielen, is de argumintaasje.

Natuerferiening: wol skea oan de natuer

Dêr is natuer- en lânskipsferiening De Wâlden, De Marren it net mei iens. "Er is veel kwetsbare natuur", sizze se. "Het is een gebied van rust en ruimte." Sy krije dêrby stipe fan 23 omwenners, dy't ek tsjin it hurdfarren binne. Neffens de feriening hat it hurdfarren gefolgen foar de libbensfetberens fan de wettergentiaan, in plantsje.