De Lemmer soeverein foaroan nei gaoatyske silerij by De Feanhoop

It wie in gaoatyske wedstriid, dêr't meardere bemanningsleden by ferwûne rekke binne. De skipper fan Langwar hie bloed oan de knibbel, en in fokkenist fan Wâldsein is mei in speedboat fan board helle, omdat er ferwûne rekke wie oan de holle. It foel ta, en hy koe noch ûnder de wedstriid wer werom oan board brocht wurde.

Mei it earste startnûmer wie De Lemmer as earste fuort út it Grytmansrak. De Heale Moanne wie mei startnûmer 10 ek goed fuort, krekt as Huzum. Dy beide skûtsjes fûnen de wyn oan de wâlskant.

Gribus by de earste tonne

Achter De Lemmer sylden trettjin skûtsjes board oan board nei de ûnderste tonne. De Lemmer kaam dêr frij omhinne, mar dêrachter waard it in gribus.

Hearrenfean wie de tredde dy't om de tonne kaam, achter Akkrum, oer bakboard. De Heale Moanne fear oer stjoerboard by Hearrenfean nei binnen. Earnewâld woe dêrfan profitearje, en stjoerde tusken Hearrenfean en de tonne troch, mar dat paste net. Earnewâld rekke de tonne.