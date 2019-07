Sportcast diel 1: "It is it jier fan de wierheid foar Gerry Hamstra"

De earste fraach fan dizze sportcast is fansels hoe't beide fuotbalklups de tarieding op it seizoen úteinsette. SC Hearrenfean begjint dizze snein mei in útwedstriid tsjin Heracles Almelo. Roelof de Vries: "Ferdigenjend is it allegear wol hiel swak. Dêr meitsje ik my echt soargen oer. Floranus komt neffens my te koart. Oanfallend liket it wol better."

Andor fynt dat SC Cambuur goed ynkocht hat: "Ik tink dat se sterker binne as ferline jier. Der binne meardere spilers mei ûnderfining yn de earedifyzje, sa as Sonny Stevens, Calvin Mac-Intosch en Robert Mühren."

Fierder ha wy it oer Michel Vlap, de PC en de Profronde fan Surhústerfean.