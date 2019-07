Wetterskip hat oplossing foar blau-alch, botulisme en stjonkend wetter yn Ljouwert

It ynrjochtsjen fan in swimlokaasje by in boarterstún stiet no op de winskelist fan it wykbelang, mar de gemeente is der noch net fan oertsjûge dat soks ek echt kin yn Westeinde. Foar offisjele gegevens oer de bettere wetterkwaliteit is it noch te betiid, mar neffens Tamminga is de earste yndruk wol goed.

In gemaaltsje oan de râne fan Westeinde soarget derfoar dat it wetter yn beweging bliuwt en trochstreamt nei Bilgaard en it Ljouwerter bosk.