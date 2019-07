Fryske delegaasje hâldt generale repetysje foar de Canal Pride yn Amsterdam

No is dy Canal Pride tsjintwurdich sa populêr, dat je allinnich mar meifarre meie as de oanklaaiïng en de act op it skip orizjineel genôch is en dat betsjut dat der snein in generale repetysje wie yn Wurdum. De dûns oan board fan it skûtsje komt krekt, omdat de dûnsers net folle romte hawwe en op tiid foar de 32 brêgen troch de knibbels moatte. De dûnsers hâlde allegearre in puzelstik fêst, dy't mei-inoar in pompeblêd foarmje.

Emansipaasje begûn yn New York

Foar op it skip stiet inisjatyfnimmer Andries Seefat fan de feriening ProGay Ljouwert. Hy wurdt oanklaaid as libben frijheidsbyld. Njonken him komme ûntwerper Moniek Miedema en har twillingsuster Norma as twa fredesdowen mei grutte wjukken. New York is in wichtich tema by de Canal Pride, omdat de emansipaasje fan homo's dêr fyftich jier lyn op gong kaam.