FIDEO: Sa sylt Earnewâld de gaffel fan Akkrum midstwa

Akkrum hat nei de oanfarring it wedstriidwetter mei averij ferlitten. Neffens de sjuery fan de SKS soe Earnewâld ferkeard west ha, en dêrom krijt Akkrum it gemiddelde oantal punten fan de oare wedstriden.

Earnewâld krijt 14 strafpunten. De skipper is tsjin dy útspraak yn berop gien. De sylried fan de SKS nimt dat berop yn behanneling, krekt as it berop dat Drachten oantekene hat tsjin de útspraak fan de sjuery yn in protest dat Drachten ferlear fan de Súdwesthoeke. It is net hielendal dúdlik wat dêr oan foarôfgien is.

Yn beide gefallen docht de sylried fan de SKS útspraak foarôfgeand oan de wedstriid by Wâldsein. Dy is op moandei 5 augustus.