Michel Vlap skoart earste doelpunt yn debútwedstriid by Anderlecht

Vlap (22) hat 17 jier lang by Hearrenfean spile. Dit seizoen spilet er foar it earst by Anderlecht. SC Hearrenfean hat sa'n acht miljoen euro foar him krigen. Dat bedrach kin sels noch wat oprinne as Vlap goed prestearret by Anderlecht.

Doe't de Belgyske klup him presintearre, glimke Vlap fan ear ta ear.