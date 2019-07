Buro de Vries op besite yn it brûzjende Aldeboarn

Ynbringwinkel foar it goede doel

Kringloopwinkels fine we meastentiids yn gruttere stêden, mar Aldeboarn hat ek in ynbringwinkel, Doarpsbewenner Geke Haspels beheart de saak, dêr't it bettere twaddehânsk guod te krijen is. It jild dat dat opsmyt, giet nei goede doelen. Geke hat sels in stichting: Thalente, wêrmei't se har ynset foar bern yn Súd-Afrika en Roemenië.

As der oare saken binne dêr't Boarnsters harren foar ynsette dan taast Geke ek yn de bûse út de ynbringwinkel. It is trouwens net allinnich mar in winkel. Middeis is it faaks in oanrin fan doarpsbewenners. Se prate dan efkes by en krije in bakje tee. Op dy wize hat de winkel ek in sosjale funksje.