Sjoch hjir aansens live de finale fan de haadklasse keatsen yn Arum

It wurdt sjoen as de generale repetysje foar de PC: de haadklasse keatsen yn Arum. Oankommende woansdei is de 166e edysje fan de PC. Wa wint de lêste wedstriid? Wa lit sjen dat se yn foarm binne? Folgje it spul sneintemiddei live by Omrop Fryslân mei kommentator Roelof de Vries en analytikus en âld-keatser Jan Willem van Beem.