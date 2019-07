Partoer Marten Bergsma wint 'generale repetysje foar PC' yn Arum

It partoer fan Marten Bergsma hat de 'generale repetysje foar de PC' wûn. Yn de finale fan it haadklasse-keatsen yn Arum fersloech Bergsma mei Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar it partoer fan Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. It waard 5-1 en 6-4. Hans Wassenaar waard útroppen ta kening.