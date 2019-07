Frou lit hûnen achter yn hite auto yn Ljouwert

De plysje krige sneontemiddei, op it hjitst fan de dei, in melding dat der twa hûnen opsletten sieten yn in auto. Aginten troffen de bistjes oan yn it gleonhite fehikel. Se sloegen de ruten fan de auto yn om de hûnen te befrijen. Dy waarden kuolle en makken it dêrnei wer goed.