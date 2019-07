WEROMSJEN: SKS-útstjoering oer silerij by Grou en reaksje fan de winner

De Lemmer hat sneon de earste wedstriid fan it SKS-kampioenskip 2019 wûn. Op it wetter by Grou kaam it skûtsje fan skipper Albert Visser as earste oer it wetter. Yn de spesjale skûtsje-útstjoering fan Omrop Fryslân sjogge we werom op de earste dei en reagearret Albert Visser op de winst.