SKS-float yn it spier foar de foundation fan Maarten van der Weijden

"Wij bieden Maarten aan om volgend jaar voorjaar ons skûtsje te verhuren op het Snitser Mar", begjint Pietersma te fertellen. "Dat doen wij geheel belangeloos. Drie jaar geleden hebben wij het ook gedaan. Ik heb een broer verloren en ditzelfde initiatief hebben wij toen gedaan op het skûtsje waar hij op zeilde. Dat leverde toen 30.000 euro op."

Pietersma hopet dat it net bliuwt by de fjouwer neamde skûtsjes. "Ik hoop dat ze alle veertien komen. Dat we dan veel geld ophalen voor die vreselijke ziekte, die Maarten gelukkig overwonnen heeft, maar de meeste mensen niet overwinnen."

Emoasje by Pietersma

As Pietersma frege wurdt nei de ympakt fan it ferstjerren fan syn broer, brekt de skûtsjeskipper. "Heel veel", seit er. "Het is gewoon vreselijk. Ik heb altijd met hem gezeild. Hij was altijd bij mij. Je ziet iemand helemaal aftakelen. Dat is niet leuk."