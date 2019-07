LIVE: Wa ljept it fierst op it NFM yn It Heidenskip?

De Nasjonale Fierljep Manifestaasje (NFM) wûrdt sneon foar de 31e kear yn It Heidenskip organisearre. De finale mei alle toppers út Fryslân, Hollân en dêrbûten begjint om 19.00 oere en is live te folgjen by de Omrop.

De Nasjonale Fierljep Manifestaasje is in wedstriid foar elkenien dy't meidwaan wol, sawol top as rekreatyf. Fia pleatsingrondes kinne de dielnimmers har kwalifisearje foar de finale. De NFM wûrdt sjoen as it it Iepen Nederlânsk kampioenskip.