Stekynsidint Wynjewâld nei spul; plysje hâldt ien persoan oan

De ferwûne man is fersoarge troch ambulânsepersoniel en letter nei it sikehûs brocht. Omwenners sizze dat it slachtoffer yn syn eigen tún spul krigen hie mei in oar. It stekfoarwerp soe dêr ek noch lizze.

It plak fan it stekynsidint is ôfset. De plysje is begûn mei in buertûndersyk.