UPDATE: Grutte brân yn wenning yn Ljouwert is ûnder kontrôle

Der hat sneon oan it begjin fan de jûn in grutte brân yn in tuskenwenning oan de Azaleastrjitte yn Ljouwert west. Om 19.00 oere koe de brânwacht it sinjaal 'brân master' jaan, wat betsjut dat it ûnder kontrôle is. Der binne gjin minsken ferwûne rekke, meldt de brânwacht.